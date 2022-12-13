Велика Британія виділила Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть 125 зенітних установок

Велика Британія виділила £50 мільйонів військової допомоги. До неї увійшли засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє сайт британського уряду.
Пакет включає 125 зенітних установок і технології для протидії іранським безпілотникам, зокрема десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами. Про військову допомогу домовилися 19 листопада, під час візиту до Києва британського премʼєр-міністра Ріші Сунака.
- 9 грудня США оголосили, що виділяють Україні військову допомогу на $275 мільйонів.
- Адміністрація Байдена раніше просила в Конгресу США виділити ще $37,7 мільярда на допомогу для України у 2023 році.