Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення світла

Вранці 17 грудня о 7:30 київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії. Напередодні після ракетного удару метрополітен припинив роботу майже на добу.
Про це повідомляє персслужба КМДА.
Поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин.
Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги.
- 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. У повітряному просторі столиці зафіксували близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.