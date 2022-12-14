СБУ обшукує церкви московського патріархату одразу в девʼяти областях

Співробітники Служби безпеки України перевіряють обʼєкти УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.
- про Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);
- Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
- Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
- Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
- Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);
- Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);
- Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
- Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (село Костянтинівка Миколаївського району);
- Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
- Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
- Свято-Троїцький храм (м. Львів);
- Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
- Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
- Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
- Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);
- Овруцько-Коростенську єпархію;
- Свято-Василівський собор (м. Овруч);
- Свято-Василівський жіночий монастир (м.Овруч);
- Церкву Ікони Казанської (смт Чорнобаївка).
Безпекову роботу проводять для того, щоб:
завадити використанню соборів як осередків «русского міра»;
перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;
убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити обшуки по всій країні. Служителів УПЦ московського патріархату перевіряють на проросійську діяльність і звʼязки з окупантами.
- 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Петра Лебедя та низки інших священників Української православної церкви московського патріархату.