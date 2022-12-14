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СБУ обшукує церкви московського патріархату одразу в девʼяти областях

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Співробітники Служби безпеки України перевіряють обʼєкти УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

Зокрема, йдеться:

  • про Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);
  • Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
  • Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
  • Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
  • Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);
  • Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);
  • Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
  • Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (село Костянтинівка Миколаївського району);
  • Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
  • Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
  • Свято-Троїцький храм (м. Львів);
  • Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
  • Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
  • Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
  • Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);
  • Овруцько-Коростенську єпархію;
  • Свято-Василівський собор (м. Овруч);
  • Свято-Василівський жіночий монастир (м.Овруч);
  • Церкву Ікони Казанської (смт Чорнобаївка).

Безпекову роботу проводять для того, щоб:

завадити використанню соборів як осередків «русского міра»;

перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
  • У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити обшуки по всій країні. Служителів УПЦ московського патріархату перевіряють на проросійську діяльність і звʼязки з окупантами.
  • 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Петра Лебедя та низки інших священників Української православної церкви московського патріархату.