Військово-повітряні сили США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети AGM-183A від компанії Lockheed Martin.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Запуск здійснив бомбардувальник B-52H Stratofortress із 419 льотно-випробувальної ескадрильї в Каліфорнії.

«Це випробування було першим запуском повноцінного прототипу оперативної ракети. Попередні тестові запуски стосувалися доведення продуктивності прискорювача. Після відокремлення від літака ракета ARRW досягла гіперзвукової швидкості, яка в понад пʼять разів перевищує швидкість звуку, повністю виконала політ і детонувала в заданій зоні», — йдеться в повідомленні.

Ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — це перспективна гіперзвукова крилата ракета з твердопаливним прискорювачем і керованим бойовим блоком. Вона повинна розігнати гіперзвукову зброю до заданої швидкості (вище М5 або понад 6 120 км/год) і обходити системи стеження противника за рахунок особливої маневреності.