США успішно випробували нову гіперзвукову ракету

Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin.

Про це пише The Drive.

Запуск відбувся ще у суботу, 14 травня. Американський багатофункціональний важкий наддалекий бомбардувальник Boeing B-52 Stratofortress здійснив запуск гіперзвукової ракети AGM-183A у Тихому океані поблизу узбережжя Каліфорнії.

Зазначається, що цей успішний запуск був здійснений після трьох невдалих спроб минулого року. Повідомляється, що під час випробувань ракета досягла швидкості у пʼять разів вище за швидкість звуку (понад 6 тисяч км/год).

Ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — це перспективна гіперзвукова крилата ракета з твердопаливним прискорювачем і керованим бойовим блоком. Вона повинна розігнати гіперзвукову зброю до заданої швидкості (вище 5 Маха або понад 6 120 км/год) і обходити системи стеження противника за рахунок особливої маневреності.