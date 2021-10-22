Reuters: У США випробування гіперзвукової зброї закінчилося невдачею

У США випробування нової гіперзвукової зброї в рамках програми Пентагону закінчилися невдачею.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі із результатами випробувань.

Під час тесту 21 жовтня перевірявся гіперзвуковий планеруючий літальний апарат, який запускається з ракети у верхніх шарах атмосфери, а потім атакує ціль на швидкості 6 200 км/год, що перевищує швидкість звуку в більш ніж пʼять разів.

Під час випробувань вийшла з ладу ракета-носій. Що стало причиною збою, невідомо. Зброя, швидше за все, була втрачена.

Однак, за даними Reuters, напередодні успішно пройшла серія випробувань прототипів компонентів гіперзвукової зброї. Тести спільно проводили армія США і Військово-морські сили.