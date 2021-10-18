«Це був космічний апарат». Китай заперечує випробування нової гіперзвукової зброї

Китай спростував інформацію газети Financial Times, яка посилалася на американську розвідку, про випробування в серпні нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд.

Про це заявив представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, передає BBC.

«Це були випробування космічного апарата. Вони були організовані для підтвердження технології повторного використання космічного корабля», — заявив Ліцзянь, додавши, що уламки згорілого апарата впали в море.