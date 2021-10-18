«Це був космічний апарат». Китай заперечує випробування нової гіперзвукової зброї

Китай спростував інформацію газети Financial Times, яка посилалася на американську розвідку, про випробування в серпні нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд.
Про це заявив представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, передає BBC.
«Це були випробування космічного апарата. Вони були організовані для підтвердження технології повторного використання космічного корабля», — заявив Ліцзянь, додавши, що уламки згорілого апарата впали в море.
- Газета раніше писала, що в серпні Китай випробував нову гіперзвукову зброю. Ракета з планерним літальним апаратом нібито пройшла через низькоорбітальний простір, обігнувши Землю, після чого знизилася для удару по цілі, але не долетіла 32 кілометри.
- Стаття FT була опублікована на тлі загострення між США і КНР через Тайвань, який Китай погрожує повернути собі силою.