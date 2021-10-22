Reuters: В США испытание гиперзвукового оружия закончилось неудачей

В США испытания нового гиперзвукового оружия в рамках программы Пентагона закончились неудачей.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с результатами испытаний.
Во время теста 21 октября проверялся гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, который запускается из ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем атакует цель на скорости 6 200 км/час, что превышает скорость звука в более чем пять раз.
Во время испытаний вышла из строя ракета-носитель. Что стало причиной сбоя, неизвестно. Оружие, скорее всего, было утрачено.
Однако, по данным Reuters, днем ранее успешно прошла серия испытаний прототипов компонентов гиперзвукового оружия. Тесты совместно проводили армия США и Военно-морские силы.
- Ранее газета Financial Times сообщила, что в августе Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд. В США это вызвало сильное беспокойство. В КНР опровергли информацию газеты и заявили, что запускали новый космический аппарат.
- Статья FT была опубликована на фоне обострения отношений между США и КНР из-за Тайваня, который Китай угрожает вернуть себе силой.