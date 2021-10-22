Reuters: В США испытание гиперзвукового оружия закончилось неудачей

В США испытания нового гиперзвукового оружия в рамках программы Пентагона закончились неудачей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с результатами испытаний.

Во время теста 21 октября проверялся гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, который запускается из ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем атакует цель на скорости 6 200 км/час, что превышает скорость звука в более чем пять раз.

Во время испытаний вышла из строя ракета-носитель. Что стало причиной сбоя, неизвестно. Оружие, скорее всего, было утрачено.

Однако, по данным Reuters, днем ​​ранее успешно прошла серия испытаний прототипов компонентов гиперзвукового оружия. Тесты совместно проводили армия США и Военно-морские силы.