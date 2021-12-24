Путін заявив про успішний залповий пуск гіперзвукової ракети «Циркон»

Президент Росії Володимир Путін заявив про успішний залповий пуск гіперзвукових крилатих ракет «Циркон».
Про це пише «Интерфакс».
Випробування провів Північний флот. Путін заявив, що залповий пуск ракет «Циркон» – це «велика подія у житті країни та суттєвий крок у підвищенні безпеки Росії, у підвищенні її обороноздатності». За його словами, випробування відбулося «бездоганно».
Про створення ракети «Циркон» Путін повідомив у 2019 році. За його словами, вона може вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів та розвивати швидкість понад 10 тисяч кілометрів на годину. Ці параметри роблять її недоступною для систем протиракетної оборони.
У жовтні 2020 року Міноборони Росії показало випробувальний запуск «Циркона». Ракета пролетіла 450 км, а її швидкість становила понад 8 махів (9 800 км/год). У відомстві не вказали, чи вразила ракета ціль. Цією ракетою планують оснащувати підводні човни та надводні кораблі. Орієнтовні терміни прийняття на озброєння — 2022 рік.
- У середині грудня військово-повітряні сили США втретє не змогли випробувати гіперзвукову ракету-прискорювач AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Ракету мали запустити з крила стратегічного бомбардувальника В-52 Stratofortress, але запуск перервали через «невідому проблему», а ракету повернули на завод, почавши екстрений аналіз даних.
- У жовтні ЗМІ повідомляли, що армія США та Військово-морські сили невдало випробували гіперзвуковий планеруючий літальний апарат, який запускається з ракети у верхніх шарах атмосфери. Ракета-носій вийшла з ладу, а зброя, найімовірніше, була втрачена.
- Невдачі із запусками відбуваються на тлі значно кращих успіхів Китаю та Росії, які розпочали польові випробування своєї гіперзвукової зброї.