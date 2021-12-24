Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Президент России Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».
Об этом пишет «Интерфакс».
Испытание провел Северный флот. Путин заявил, что залповый пуск ракет «Циркон» — это «большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности». По его словам, испытание прошло «безупречно».
О создании ракеты «Циркон» Путин сообщил в 2019 году. По его словам, она может поражать цели на расстоянии более тысячи километров и развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Эти параметры делают ее недоступной для систем противоракетной обороны.
В октябре 2020 года Минобороны России показало испытательный пуск «Циркона». Ракета пролетела 450 км, а ее скорость составляла более 8 махов (9 800 км/ч). В ведомстве не указали, поразила ли ракета цель. Этой ракетой планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли. Ориентировочные сроки принятия на вооружение – 2022 год.
- В середине декабря военно-воздушные силы США в третий раз не смогли опробовать гиперзвуковую ракету-ускоритель AGM-183A от компании Lockheed Martin. Ракету должны были запустить из крыла стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, но запуск прервали из-за «неизвестной проблемы», а ракету вернули на завод, начав экстренный анализ данных.
- В октябре СМИ сообщали, что армия США и Военно-морские силы неудачно опробовали гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, запускаемый с ракеты в верхних слоях атмосферы. Ракета-носитель вышла из строя, а оружие, вероятнее всего, было потеряно.
- Неудачи с этими запусками происходят на фоне лучших успехов Китая и России, которые начали полевые испытания своего гиперзвукового оружия.