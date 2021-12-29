У Росії заявили, що поставили на бойове чергування ракетну систему С-550. Вперше про розробку згадували у листопаді

У Росії заявили, що ракетна система С-550 пройшла державні випробування і перша бригада цієї системи вже заступила на бойове чергування.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерела.

С-550 — це система стратегічної протиракетної оборони, про розробку якої у листопаді цього року вперше згадав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Система нібито призначена для знищення космічних апаратів і бойових міжконтинентальних балістичних ракет.

Передбачається, що системи С-550 повинні посилити загальну протиповітряну і протиракетну оборону РФ, за яку відповідають комплекси С-350, С-400 та С-500. Перші, наприклад, розташовані в окупованому Криму і поблизу кордонів України.

Характеристики С-550 невідомі, хоча така ж назва була у проєкту системи ближнього перехоплення, який закрили в кінці 80-х років. Агентство зазначає, що цей зразок не радянська реанімація, хоча деякі концепції старого проєкту враховувалися.