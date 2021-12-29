В России заявили, что поставили на боевое дежурство ракетную систему С-550. Впервые о разработке упомянули в ноябре

В России заявили, что ракетная система С-550 прошла государственные испытания и первая бригада этой системы уже заступила на боевое дежурство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

С-550 — это система стратегической противоракетной обороны, о разработке которой в ноябре этого года впервые упомянул министр обороны РФ Сергей Шойгу. Система якобы предназначена для уничтожения космических аппаратов и боевых межконтинентальных баллистических ракет.

Предполагается, что системы С-550 должны усилить общую противовоздушную и противоракетную оборону РФ, за которую отвечают комплексы С-350, С-400 и С-500. Первые, например, расположены в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины.

Характеристики С-550 неизвестны, хотя такое же название было у проекта системы ближнего перехвата, который закрыли в конце 80-х годов. Агентство отмечает, что этот образец оружия не советская реанимация, хотя некоторые концепции старого проекта учитывались.