США запровадили санкції проти російської ЦВК, її очільниці Памфілової, а також проти причетних до викрадення українських дітей

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Центральної виборчої комісії росії та всіх її членів. Зокрема, під санкції потрапила очільниця ЦВК Елла Памфілова.

Про це пише пресслужба Мінфіну США.

«У вересні 2022 року ЦВК росії допомагала наглядати за фіктивними референдумами, проведеними в підконтрольних росії районах України, що рясніли випадками явного примусу і залякування виборців», — зазначили там.

Також Мінфін США запровадив санкції проти росіян, які причетні до викрадення дітей з окупованих територій України та «фільтрації» місцевих громадян.

Обмеження ввели проти співробітників адміністрації президента рф Олега Нестерова та Євгена Кіма. Вони планували та впроваджували розгортання фільтраційних пунктів в Україні. Також вони контролювали процес фільтрації чиновників та жителів Маріуполя в центрі, що був розташований у селищі Мангуш.

Також під санкції потрапила росіянка Марина Середа, яка управляла фільтраційними пунктами на окупованій Донеччині, і «офіцер» із так званої «днр» Олексій Муратов, який координував роботу фільтраційних центрів.

Мінфін США ввів санкції і проти росіянина Очур-Суге Монгуша. Його вважають фігурантом відео, на якому знущаються, а потім вбивають українського полоненого. Запровадили обмеження і проти начальниці управління з питань дітей та сімʼї Краснодарського краю Людмили Зайцевої, яка причетна до вивезення дітей з окупованих територій України.