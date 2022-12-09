Канада запровадила санкції проти росії, Ірану та Мʼянми за порушення прав людини

Канада запровадила нові санкції проти росії, Ірану та Мʼянми через порушення прав людини. Про це повідомляє Reuters.

У санкційному списку — 33 чинні або колишні високопосадовці росії та шість організацій, що причетні до ймовірних «систематичних порушень прав людини» щодо росіян, які протестували проти вторгнення рф в Україну.

Також санкції запровадили щодо 22 іранців, серед яких високопоставлені працівники судової системи, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери. Санкції проти Ірану запровадили через день після того, як уряд стратив учасника акцій протесту.

Канада також запровадила санкції проти 12 осіб і трьох організацій у М’янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М’янми, сприяють постачанню зброї та насильству з боку збройних сил. У 2021 році військові захопили владу в Мʼянмі в результаті державного перевороту. Правозахисники кажуть, що хунта тепер регулярно використовує смертну кару як «політичний інструмент».

«Є багато роботи, яку потрібно зробити, але Канада ніколи не перестане відстоювати права людини», — заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.