Велика Британія, Італія та Японія створять винищувач нового покоління

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про співпрацю між його країною, Італією та Японією у розробці винищувача нового покоління.

Про це пише BBC.

У рамках «Глобальної бойової повітряної програми» (GCAP) країни розроблять винищувач наступного покоління, який має надійти на озброєння в середині 2030-х років і з часом замінити реактивний літак Typhoon. Попередня назва нового літака з новітнім озброєнням — Tempest.

Зазначається, що над розробкою вже працюють. Літак використовуватиме вдосконалені датчики та штучний інтелект, щоб допомагати пілоту, коли той перевантажений або перебуває у надзвичайному стресі. Винищувач також зможе літати без участі пілота та запускати гіперзвукові ракети. Видання додає, що до розробки можуть приєднатися інші країни.

Для Великої Британії ця угода повʼязана не лише із безпекою, але й з економікою. Уряд сподівається, що розробка нового винищувача може створити та зберегти тисячі робочих місць у країні та розширити експорт зброї. Аудитори PricewaterhouseCoopers припускають, що взявши на себе провідну роль у розробці такого літака, Велика Британія може створити 21 тисячу робочих місць на рік і внести £26,2 мільярда в економіку до 2050 року.