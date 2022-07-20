Reuters: США та союзники розглядають можливість навчання українських пілотів

Начальник штабу ВПС США Чарльз Браун заявив, що в арміях США та союзників тривають дискусії про можливість тренувати військово-повітряні сили ЗСУ.

Про це пише Reuters.

Раніше у Конгресі запропонували виділити $100 мільйонів на навчання українських пілотів і технічне обслуговування бойових літаків США. Йшлося, зокрема, про винищувачі F-15 і F-16.

У розмові з журналістами Браун не прокоментував цей законопроєкт. Він також відмовився говорити про терміни або про те, які типи західних літаків найкраще підходять для України. Але він підкреслив, що майбутня підготовка українських пілотів — це складне питання, яке потребує врахування воєнного стану та можливості Києва виводити льотчиків з бою для тривалого навчання.

Відповідаючи на запитання, скільки часу може знадобитися для українського пілота, щоб навчитися літати на американських винищувачах, начальник штабу ВПС США зазначив, що американський пілот вчиться літати на новому типі літака приблизно два-чотири місяці. Він вважає, що перехід від радянської системи для українців буде «трохи важчим».

Браун зазначив, що Україна може звернутися до союзників по НАТО, які мають досвід переходу від авіації радянських часів до західних технологій.

«Я цілком упевнений, що є деякі з наших партнерів по НАТО, які зробили це, мають досвід, який може бути корисним для українців та допоможе зрозуміти, як найкраще здійснити цей перехід», — сказав Браун.