Повітряні сили визначили групу льотчиків для навчання на західних винищувачах

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук визначив групу із кількох десятків льотчиків, які поїдуть опановувати західні літаки.

Про це речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі єдиного телемарафону.

«Треба лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом», — зазначив речник.

За його словами, сьогоднішня авіація ЗСУ (МіГ та Су) не відповідає сучасним реаліям. Останній з них війська отримали ще у 1991 році.

«Тому питання винищувачів західного зразка, можливо, F-15 чи F-16, — це дуже нагальне питання», — наголосив Ігнат і додав, що відповідного рішення поки немає.

«Зрозуміло, що ніхто не дасть нам цих винищувачів на пʼять-шість бригад. Буде відбуватися поступовий процес, як і в Польщі було, коли на одному аеродромі стоять винищувачі МіГ-29 і винищувачі F-16. Так поступово буде все це готуватися», — прогнозує Ігнат.