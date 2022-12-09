AP: США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $275 мільйонів

США виділять $275 мільйонів на додаткову військову допомогу Україні.

Про це пише Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб.

За їхніми словами, допомога включатиме велику кількість боєприпасів, зокрема 80 тисяч боєприпасів для гаубиць і систем HIMARS, високоточні системи протидії безпілотникам, а також автомобілі HUMVEE і генератори.

Невдовзі про цей пакет допомоги повинні оголосити офіційно.