CNN: У Байдена розмірковують над постачанням Україні касетних боєприпасів

Адміністрація президента США розмірковує над передачею Україні касетних боєприпасів.
Про це пише CNN із посиланням на джерела.
Білий дім розглядає запит України на постачання таких снарядів уже кілька місяців і не відхилив його. Цей варіант США розглядають як крайню необхідність — на випадок виснаження українських запасів.
Українська сторона просить касетні снаряди для реактивних систем HIMARS та 155-міліметрових гаубиць. США мають чималі запаси таких боєприпасів, оскільки вони зняті з озброєння з 2016 року.
- Касетні боєприпаси заборонені конвенцією від 2008 року. Її підписали майже 100 країн, проте Україна, США і росія до неї не приєдналися. Остання активно використовує такі боєприпаси в Україні.
- Касетна зброя не є точною і розкидає велику кількість бомб на значній території. Часто ці бомби (касети) не розриваються після удару і становлять довгострокову небезпеку.