Від російських обстрілів касетними снарядами загинули щонайменше 200 мешканців України

Російська армія цього року завдала сотні ударів касетними боєприпасами по Україні.

Про це йдеться в щорічній доповіді ініціативи щодо боротьби з цим видом озброєнь Cluster Munition Coalition.

Укладачі доповіді стверджують, що внаслідок ударів загинули понад 200 мирних громадян, майже 500 людей отримали поранення.

Зазначається, що до 1 липня росія застосувала касетні боєприпаси в 10 із 24 регіонів України. Водночас українська армія застосовувала такі снаряди щонайменше тричі — у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.