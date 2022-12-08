Палата представників США схвалила рекордний оборонний бюджет на 2023 рік

Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 рік, який становитиме $847,3 мільярда. З цієї суми Україна отримає $800 мільйонів.

Про це повідомляє C-SPAN із посиланням на голосування.

Проєкт передбачає, що США зможуть поповнювати запаси техніки своїх союзників, яку ті передали Україні, та прискорити доставку критично необхідних боєприпасів для ЗСУ. Комітети закликали Конгрес «швидко ухвалити проєкт закону, а президента — невідкладно підписати його».

У поясненнях до документа також зазначено, що США виділять $6 мільярдів на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі), яка фактично є стримуванням росії.