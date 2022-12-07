Комітети Конгресу США погодили рекордний військовий бюджет. Україні виділяють $800 мільйонів

Профільним комітетам Палати представників та Сенату США вдалося домовитися про надання Україні вагомої фінансової підтримки на 2023 рік — $800 мільйонів, що на $500 мільйонів більше, ніж просив Білий дім. Загалом оборонний бюджет США становитиме рекордні $847,3 мільярда.

«Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної згоди щодо закону про фінансування національної оборони цього року», — йдеться в заяві.

Проєкт передбачає, що США зможуть поповнювати запаси техніки своїх союзників, яку ті передали Україні, та прискорити доставку критично необхідних боєприпасів для ЗСУ. Комітети закликали Конгрес «швидко ухвалити проєкт закону, а президента — невідкладно підписати його».

У поясненнях до документа також зазначено, що США виділять $6 мільярдів на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі), яка фактично є стримуванням росії.