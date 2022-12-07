В Одесі вночі почнуть подавати електрику. Жителів просять вимкнути все з розеток

Жителям Одеси вночі 8 грудня почнуть подавати електроенергію. Людей просять повимикати всі прилади з розеток, щоб не перевантажити мережу.
Про це пише ДТЕК у своєму Telegram-каналі.
Там зазначили, що коли в домівках зʼявиться світло — електроприлади потрібно вмикати по черзі, щоб не перевантажувати мережі.
Після останнього обстрілу ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому в Одесі та області можливі екстрені відключення світла.
- 5 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години — українські сили протиповітряної оборони збили 60 із понад 70 ракет, запущених росією. Інші ракети влучили в енергооб’єкти в Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це в деяких регіонах вимушено застосували екстрені відключення електрики. В одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет.