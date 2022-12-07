В Одесі вночі почнуть подавати електрику. Жителів просять вимкнути все з розеток

Жителям Одеси вночі 8 грудня почнуть подавати електроенергію. Людей просять повимикати всі прилади з розеток, щоб не перевантажити мережу.

Про це пише ДТЕК у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що коли в домівках зʼявиться світло — електроприлади потрібно вмикати по черзі, щоб не перевантажувати мережі.

Після останнього обстрілу ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому в Одесі та області можливі екстрені відключення світла.