«Укренерго»: Після російського ракетного удару по всій Україні почалися аварійні відключення світла

У компанії «Укренерго» повідомили, що після російського ракетного удару по всій Україні розпочалися аварійні відключення світла. Енергетики вже працюють над відновленням електрики.
Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.
«Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», — зазначили там.
В «Укренерго» наголосили, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.
- 5 грудня росія масовано атакувала ракетами Україну. Сили ППО працювали в низці областей, зокрема в Київській. Вже відомо про двох загиблих і трьох поранених у селі Новософіївка Запорізького району.