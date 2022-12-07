У Києві частині будинків, що на одній лінії з критичною інфраструктурою, дозволили самостійно вимикати собі світло

У Києві балансоутримувачі 454 будинків, які на одній електролінії з обʼєктами критичної інфраструктури, будуть самостійно відключатися в межах екстрених чи стабілізаційних графіків.
Про це 6 грудня повідомила компанія ДТЕК.
Ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі — енергетики житлово-будівельного кооперативу та управляючих компаній. Таке самостійне відключення світла дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян.
Чому це роблять?
Під час відключень разом з об’єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляли і житлові будинки, що живляться від тих же електроліній. Тоді житлово-будівельним кооперативам запропонували самостійно обмежувати електропостачання в таких будинках відповідно до графіків. Відповідальність за своєчасне відключення та відновлення електропостачання будинків несуть в першу чергу енергетики кооперативу та їхніх управляючих компаній.
- Росія випустила по енергообʼєктах України понад тисячу ракет і снарядів. Навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України, із чим повʼязані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.
- 2 грудня премʼєр Денис Шмигаль повідомляв, що потреби населення в електроенергії зараз забезпечені на рівні 40—50%. Відновлення після російських ракетних ударів триває, що дозволяє скорочувати час відключень і переходити до прогнозованих планових графіків. Наразі Україна отримує обладнання для ремонту майже з усіх країн Європи, США, Канади, Японії — везуть сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів.