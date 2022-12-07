У Києві частині будинків, що на одній лінії з критичною інфраструктурою, дозволили самостійно вимикати собі світло

У Києві балансоутримувачі 454 будинків, які на одній електролінії з обʼєктами критичної інфраструктури, будуть самостійно відключатися в межах екстрених чи стабілізаційних графіків.

Про це 6 грудня повідомила компанія ДТЕК.

Ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі — енергетики житлово-будівельного кооперативу та управляючих компаній. Таке самостійне відключення світла дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян.

Чому це роблять?

Під час відключень разом з об’єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляли і житлові будинки, що живляться від тих же електроліній. Тоді житлово-будівельним кооперативам запропонували самостійно обмежувати електропостачання в таких будинках відповідно до графіків. Відповідальність за своєчасне відключення та відновлення електропостачання будинків несуть в першу чергу енергетики кооперативу та їхніх управляючих компаній.