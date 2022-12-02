Премʼєр Денис Шмигаль: Потреби населення в електроенергії зараз забезпечуються на рівні 40—50%

В Україні наразі виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. У кожній області пріоритетно забезпечують живлення об’єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів (підприємств і житлового сектора) забезпечуються на 40—50%.

Про це 2 грудня на засіданні уряду заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Відновлення після російських ракетних ударів триває, що дозволяє скорочувати час відключень і переходити до прогнозованих планових графіків.

Шмигаль розповів, що за 9 місяців війни фахівці частково відновили електропостачання на 45 підстанціях, які були пошкоджені обстрілами, — це 88% з усіх пошкоджених обʼєктів. Також енергетики провели ремонт і відновили 52 з 87 високовольтних пошкоджениї ліній електропередач.

Наразі Україна отримує обладнання для ремонту майже з усіх країн Європи, США, Канади, Японії — везуть сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів.