«Укренерго»: Окупанти випустили по енергообʼєктах України понад тисячу ракет і снарядів

Росія випустила по енергообʼєктах України понад 1 000 ракет і снарядів.

Про це повідомив голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1 000 снарядів і ракет було випущено по електрообʼєктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі», — сказав він під час дискусії щодо стабілізації та відновлення України, організованої Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За його словами, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей. «Попри те, що ми втратили від 25% до 30% споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний», — зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України, з чим повʼязані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.