Війська росії пошкодили ракетними атаками 350 об’єктів з видобутку газу

Росія ракетними атаками пошкодила в Україні 350 об’єктів з видобутку газу.

Про це розповів голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов, пише Reuters.

За його словами, через ракетні удари втрата потужностей з видобутку блакитного палива становить близько $700 мільйонів. Цей опалювальний сезон у країні буде важким і через цей фактор.

Проте Чернишов заявив, що видобуток газу має бути відновлений до кінця року.