ЗМІ: Іран планує збільшити поставки дронів і ракет до росії

Росія замовила в Ірану сотні безпілотників і балістичних ракет.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa з посиланням на джерела в ООН.

«Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет до росії. Я не думаю, що їх уже відправили, але вони точно є в списку замовлень», — повідомило агентству джерело в ООН у Нью-Йорку.