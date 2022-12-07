ЗМІ: Іран планує збільшити поставки дронів і ракет до росії

Росія замовила в Ірану сотні безпілотників і балістичних ракет.
Про це повідомляє німецьке агентство dpa з посиланням на джерела в ООН.
«Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет до росії. Я не думаю, що їх уже відправили, але вони точно є в списку замовлень», — повідомило агентству джерело в ООН у Нью-Йорку.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- 7 листопада українська воєнна розвідка повідомила, що росіяни використали орієнтовно 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану приблизно тисячу балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.
- Наприкінці листопада воєнна розвідка Україна повідомила, що поки не фіксувала передачу Іраном до росії балістичних ракет для ударів по Україні.