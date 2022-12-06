Супутник зафіксував наслідки вибуху на авіабазі в Курську — знімки

Проєкт «Схеми» оприлюднив супутникові знімки, на яких видно наслідки вибуху на авіабазі в Курську, звідки російська військова авіація атакує Україну. Знімки зроблені зі супутника 6 грудня.
Уранці 6 грудня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про пожежу на аеродромі, нібито від «атаки безпілотника» загорівся нафтонакопичувач.
- 5 грудня безпілотники атакували в росії два аеродроми — у Дягілєво та Енгельсі, на яких базується стратегічна авіація. Саме із цих аеродромів російські літаки злітають для завдання ракетних ударів по Україні. У міноборони рф визнали загибель трьох військовослужбовців і пошкодження двох військових літаків.