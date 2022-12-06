Супутник зафіксував наслідки вибуху на авіабазі в Курську — знімки

Проєкт «Схеми» оприлюднив супутникові знімки, на яких видно наслідки вибуху на авіабазі в Курську, звідки російська військова авіація атакує Україну. Знімки зроблені зі супутника 6 грудня.

Уранці 6 грудня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про пожежу на аеродромі, нібито від «атаки безпілотника» загорівся нафтонакопичувач.