Мінкультури подасть апеляцію на рішення ОАСК про виключення «Квітів України» з переліку памʼяток

Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури про внесення павільйону «Квіти України» до реєстру памʼяток. Міністерство апелюватиме це рішення.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
«Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства міністерство культури та інформаційної політики очікує на рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу», — заявив міністр.
«Квіти України» — унікальна памʼятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, яка є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, і впливає на розвиток культурного середовища Києва.
«Станом на сьогодні будівля «Квіти України» залишається памʼяткою культури та має охоронний статус», — нагадав Ткаченко.
- Будівля на вулиці Січових Стрільців, 49, є зразком модерністської архітектури, її побудували у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства «Квіти України». На початку літа 2021 року будівлю обнесли парканом для «реконструкції», але вже 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю.
- Уночі 11 липня 2021 року біля будинку зʼявилася важка техніка — забудовник вирішив знести будівлю та звести на її місці офісний центр. 12 липня робочі почали демонтувати фасад, але їх вдалося зупинити завдяки протестам громадських активістів.
- 21 липня того ж року КМДА зобовʼязала забудовника прибрати паркан біля будівлі «Квіти України», а 3 серпня павільйон отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.
- 6 серпня 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю «Квіти України» до реєстру державних памʼяток.