Мінкультури внесло «Квіти України» до реєстру держпамʼяток — це забороняє зносити будівлю

Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю «Квітів України» у Києві до реєстру державних памʼяток.
Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
«Маю чудову новину для киян. Щойно підписав наказ про внесення будинку «Квітів України» до реєстру державних памʼяток. Тепер «Квіти» — офіційно є памʼяткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення», — написав міністр.
Він пояснив, що будівлі надано охоронний статус. Це означає, що її не можна зруйнувати або перебудувати. «Дякую киянам за небайдужість та готовність відстоювати історичний вигляд міста!» — додав міністр.
- 12 липня почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника — перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво.
- У Міністерстві культури вимагали зупинити демонтаж, а у мера Віталія Кличка поскаржилися на відсутність повноважень скасувати дозвіл на будівельні роботи.
- Будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Більшу частину будівлі займуть популярні коворкінги. Проєкт обійдеться в 600 мільйонів гривень. Компанія планує восени приступити до реконструкції обʼєкта. Роботи триватимуть 18—24 місяці.
- 3 серпня Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс об’єкт «Квіти України» до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.