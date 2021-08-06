Мінкультури внесло «Квіти України» до реєстру держпамʼяток — це забороняє зносити будівлю

Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю «Квітів України» у Києві до реєстру державних памʼяток.

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Маю чудову новину для киян. Щойно підписав наказ про внесення будинку «Квітів України» до реєстру державних памʼяток. Тепер «Квіти» — офіційно є памʼяткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення», — написав міністр.

Він пояснив, що будівлі надано охоронний статус. Це означає, що її не можна зруйнувати або перебудувати. «Дякую киянам за небайдужість та готовність відстоювати історичний вигляд міста!» — додав міністр.