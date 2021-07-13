Знесення будівлі «Квіти України»: радник Кличка поскаржився на відсутність повноважень скасувати дозвіл на будівельні роботи

Демонтаж будівлі «Квіти України» у Києві не могли розпочати без погодження Міністерства культури, оскільки ця адреса «потрапляє в історичний ареал», а у столичної влади немає повноважень анулювати дозвіл на будівельні роботи.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

«Забудовник заявляє, що у нього є повідомлення про початок будівельних робіт. Далі забудовник заявляє, що частиною підготовчих робіт є знесення фасаду будівлі. У проєкті підготовчих робіт, наданому власне забудовником, відсутній демонтаж фасаду будівлі. Щодо цього порушення відправлена ​​перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва», — заявив він та виклав копії документів.

Також Білоцерковець вважає, що після перевірки буде складено акт про невідповідність робіт проєкту і подано позов до суду з метою скасувати повідомлення про підготовчі роботи.

«Уявляєте, скільки часу буде розглядатися позов у суді? А все завдяки «суперреформі», яка набрала чинності в червні 2020 року, в рамках якої було внесено зміни щодо регулювання містобудівної ситуації. Саме після цього відповідальні органи позбавили можливості анулювати повідомлення і декларації на підставі виявлених порушень. Раніше забудовник був змушений звертатися до суду, тепер перевіряльні органи, які реагують на звернення громади, мають самі йти до суду», — поскаржився радник Кличка.