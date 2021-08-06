Минкульт внес «Квіти України» в реестр памяток — это запрещает сносить здание

Министерство культуры и информационной политики внесло здание «Квіти України» в Киеве в реестр государственных памятников.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Есть замечательная новость для киевлян. Только что подписал приказ о внесении дома «Квіти України» в реестр государственных памятников. Теперь «Квіти» — официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения», — написал министр.

Он пояснил, что зданию предоставлен охранный статус. Это значит, что его нельзя разрушить или перестроить. «Спасибо киевлянам за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города», — добавил министр.