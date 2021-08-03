Зданию «Квіти України» предоставили охранный статус

Департамент охраны культурного наследия КГГА внес объект «Квіти України» в перечень объектов культурного наследия Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Зздание получило статус только выявленного объекта культуного наследия и подлежит защите в соответствии со ст. 37 Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Согласно приказу Департамента, в течение месяца владелец должен заключить охранный договор относительно здания «Квіти України».

Без наличия письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия и без согласованной научно-проектных документации любые работы на объекте будут запрещены.