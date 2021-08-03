Зданию «Квіти України» предоставили охранный статус

Департамент охраны культурного наследия КГГА внес объект «Квіти України» в перечень объектов культурного наследия Киева.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Зздание получило статус только выявленного объекта культуного наследия и подлежит защите в соответствии со ст. 37 Закона Украины «Об охране культурного наследия».
Согласно приказу Департамента, в течение месяца владелец должен заключить охранный договор относительно здания «Квіти України».
Без наличия письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия и без согласованной научно-проектных документации любые работы на объекте будут запрещены.
Копию приказа Департамента уже направили в Министерство культуры, чтобы внести «Квіти України» в государственный реестр недвижимых памятников Украины.
- В Киеве 12 июля начали демонтаж здания «Квіти України». В планах застройщика — превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Однако активисты снесли забор и остановили строительство.
- В Министерстве культуры потребовали остановить демонтаж, а у мэра Виталия Кличко пожаловались на отсутствие полномочий отменить разрешение на строительные работы.
- Здание «Квіти України» выкупила международная компания Rockwill Group. Большую часть здания займут популярные коворкинги. Проект обойдется в 600 миллионов гривен. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся 18—24 месяца.