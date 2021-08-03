Будівлі «Квіти України» надали охоронний статус

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс об’єкт «Квіти України» до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Тобто будівля отримала статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини та підлягає захисту, відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини».
Згідно з наказом Департаменту, упродовж місяця власник повинен укласти охоронний договір щодо будівлі «Квіти України».
Без наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини та без погодженої науково-проєктної документації будь-які роботи на об’єкті будуть заборонені.
Копію наказу Департаменту вже направили до Міністерства культури, щоб внести «Квіти України» до державного реєстру нерухомих пам’яток України.
- У Києві 12 липня почали демонтаж будівлі «Квіти України». У планах забудовника — перетворити будівлю на офісний центр з підземним паркінгом. Однак активісти знесли паркан і зупинили будівництво.
- У Міністерстві культури вимагали зупинити демонтаж, а у мера Віталія Кличка поскаржилися на відсутність повноважень скасувати дозвіл на будівельні роботи.
- Будівлю «Квіти України» викупила міжнародна компанія Rockwill Group. Більшу частину будівлі займуть популярні коворкінги. Проєкт обійдеться в 600 мільйонів гривень. Компанія планує восени приступити до реконструкції обʼєкта. Роботи триватимуть 18—24 місяці.