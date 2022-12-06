Російські обстріли пошкодили 35% магістральних електромереж. Більшість їх атакували по кілька разів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що по більшості уражених об’єктів магістральних електромереж ракети прилітали по два й більше разів.
«Ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових обʼєктів магістральних мереж. На 70% з них «прилітало» по два й більше разів. Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень», — сказав він під час засідання уряду.
За його словами, попри влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів.
- 5 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години — українські сили протиповітряної оборони збили 60 із понад 70 ракет ,запущених росією. Інші ракети влучили в енергооб’єкти в Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено застосували екстрені відключення електрики .