ЗМІ: Північна Македонія позбавила громадянства українського ексдепутата-втікача Онищенка

Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому українському нардепу-втікачу Олександру Онищенку. Він перебуває під американськими санкціями та має статус обвинуваченого в Україні.

Про це пише Balkan Insight.

Там повідомили, що уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення.

«Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як BIRN повідомив, що українцю-втікачу, який також перебуває в чорному списку США, було видано паспорт за незʼясованих обставин», — зазначили в ЗМІ.

У чому звинувачують Онищенка?

За версією слідства, нардеп Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень.

З 2016 року Олександр Онищенко переховується від правоохоронних органів України.