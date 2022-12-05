Верховний суд відмовився визнавати символіку дивізії «Галичина» нацистською

Верховний суд залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який відмовився визнавати символіку дивізії «Галичина» нацистською.
Про це повідомив адвокат Вʼячеслав Якубенко, який представляв інтереси Українського інституту національної памʼяті.
Адвокат розповів, що у 2017 році журналіст видання «Страна.ua» звернулося до Інституту за роз’ясненням чи підпадає символіка дивізії «Галичина» під заборону згідно з вимогами закону про заборону нацистської символіки. Тодішній голова Інституту Володимир Вʼятрович відповів, що символіка дивізії не входить до переліку того, що вважається нацистською символікою.
Після цього «занепокоєна громадянка» звернулася до Окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки дивізії. Позов тоді був частково задоволений. Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
- 28 квітня 2021 року в центрі Києва пройшов марш вишиванок у річницю створення дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала в Другій світовій війні у складі Ваффен-СС нацистської Німеччини. Марш організували націоналістичні організації «Суспільство майбутнього», «Правий сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранів дивізії «Галичина», Союз ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor та інші. У ньому взяли участь кілька сотень людей.
- Поліція склала адмінпротокол щодо учасника маршу за використання забороненого нацистського вітання.
- Проведення маршу засудили Офіс президента, Міністерство закордонних справ, низка народних депутатів, глава Українського інституту національної пам’яті, посол Німеччини в Україні та інші.