Генпрокурор Ірану заявив про ліквідацію поліції моралі, хоча уряд відповідного рішення не ухвалював

Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив про ліквідацію поліції моралі.

Як пише Al Arabiya, за його словами, «організація не мала нічого спільного з державною системою».

Проте уряд країни рішення про ліквідацію не ухвалював. The New York Times пише, що представники уряду не спростували та не підтвердили заяву генпрокурора.

Один із державних телеканалів повідомив, що коментарі Монтазері були вирвані з контексту, а інші держЗМІ повідомили, що уряд не відступає від закону про обовʼязкове носіння хіджабу.

Поліція моралі перебуває під наглядом іранської поліції, а не генерального прокурора. NYT припускає, що уряд Ірану може намагатися применшити значення висловлювань Монтазері.

Напередодні Монтазері заявив, що уряд країни переглядає закон про обовʼязкове носіння хіджабу для жінок на тлі двомісячних протестів. Цей закон вимагає від жінок покривати тіло довгим вільним одягом, а волосся — хусткою або хіджабом. Наразі не зрозуміло, чи планує влада пом’якшити цей закон.

Як пише Reuters, заяви генпрокурора протестувальників не влаштували. Вони заявили, що посилять тиск на владу і організують триденний страйк.