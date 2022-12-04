Іран змінює закон про обовʼязкове носіння хіджабу для жінок

Генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив, що уряд країни переглядає закон про обовʼязкове носіння хіджабу для жінок.

Про це пише The Guardian.

Рішення стало наслідком двомісячних протестів через жіночий дрес-код, які відбуваються у країні. За словами Монтазері, парламент і судові органи Ірану вже працюють над цим питанням. Зазначається, що президент Ірану Ібрахім Раїсі раніше заявляв, що республіканські та ісламські засади країни закріплені в Конституції, проте є «гнучкі» способи реалізації.

Хіджаб став обовʼязковим елементом дрес-коду для жінок Ірану у квітні 1983 року, через чотири роки після Ісламської революції. 16 вересня 2022 року у країні почалися протести, повʼязані з убивством поліцією моралі 22-річної активістки Махси Аміні, яку заарештували нібито за порушення закону про носіння хіджабу. Унаслідок цього багато іранок перестали носити цей елемент одягу.