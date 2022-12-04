З 5 грудня Київ і чотири області повертаються до відключень світла за графіком

Із понеділка, 5 грудня, Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області повертаються до стабілізаційних відключень за графіком.
Про це компанія ДТЕК повідомила ввечері 4 грудня.
Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі відхилення, які можуть виникати для балансування енергосистеми.
- 1 грудня компанія ДТЕК скоротила кількість будинків у Києві, які не відключатимуть від електроенергії. Ці будинки не потрапляли під відключення електроенергії, оскільки були заживлені за тими ж лініями, що й обʼєкти критичної інфраструктури.
- 2 грудня премʼєр Денис Шмигаль повідомляв, що потреби населення в електроенергії зараз забезпечені на рівні 40—50%. Відновлення після російських ракетних ударів триває, що дозволяє скорочувати час відключень і переходити до прогнозованих планових графіків. Наразі Україна отримує обладнання для ремонту майже з усіх країн Європи, США, Канади, Японії — везуть сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів.