З 5 грудня Київ і чотири області повертаються до відключень світла за графіком

Із понеділка, 5 грудня, Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області повертаються до стабілізаційних відключень за графіком.

Про це компанія ДТЕК повідомила ввечері 4 грудня.

Однак ситуація в енергосистемі лишається складною, тому можливі відхилення, які можуть виникати для балансування енергосистеми.