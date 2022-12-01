ДТЕК удвічі скоротила кількість будинків у Києві, які не відключають від електроенергії

Компанія ДТЕК скоротила кількість будинків у Києві, які не відключатимуть від електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Ці будинки не потрапляли під відключення електроенергії, оскільки були заживлені за тими ж лініями, що й обʼєкти критичної інфраструктури. «Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів ДТЕК провів велику технічну роботу, щоб оптимізувати схеми живлення критичної інфраструктури, і там, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Тепер 750 додаткових будинків будуть відключатися на рівних умовах з іншими, що дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян», — заявили в компанії.

Під час екстрених чи стабілізаційних відключень об’єкти критичної інфраструктури не відключають від електропостачання. Разом з ними раніше під відключення не потрапляли і 1 497 житлових будинків. «Станом на 30 листопада нам вдалося створити альтернативну схему електропостачання для майже 750 будинків, що дозволить застосовувати до них екстрені чи стабілізаційні відключення», — пояснили в компанії.

Ще для 747 будинків ДТЕК не може змінити нинішню схему електропостачання. Вони лишаються підключення до тих же ліній, що і критична інфраструктура. ДТЕК наполягає, що списки критичної інфраструктури, котрі не потрапляють під відключення, формує та погоджує військово-цивільна адміністрація. Рішення про те, які об’єкти туди вносять, також ухвалює спеціальна комісія при військово-цивільній адміністрації.