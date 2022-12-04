ЄС дозволив Угорщині не дотримуватися граничної ціни на російську нафту

Європейський Союз після перемовин звільнив Угорщину від необхідності дотримуватися граничної ціни на російську нафту ($60).
Про це написав у Facebook міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.
За його словами, угорська влада під час перемовин із Брюсселем «відстояла безпеку енергопостачання» країни, така гранична ціна «бʼє переважно по європейській економіці» і що Брюсселю «давно має це зрозуміти».
- 3 грудня ЄС офіційно встановив граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Це стосується нафти, яка транспортується морем. Рішення набуде чинності 5 грудня. Слідом за ЄС рішення про граничну ціну на рівні $60 ухвалили G7 і Австралія.
- Водночас президент Володимир Зеленський невдоволений граничною ціною ЄС і країн «Великої сімки» на російську нафту. За його словами, ціна $60 за барель замість $30 дасть російському бюджету приблизно $100 мільярдів на рік.