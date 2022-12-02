ЄС домовився про граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель

Європейський Союз погодився встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Це стосується нафти, яка транспортується морем.

Про це повідомили постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садос і кілька європейських дипломатів, пише The New York Times.

Домовленість передбачає, що ціну на російську нафту переглядатимуть що два місяці з тим, щоб вона була нижчою за ринкову на 5%. Цей крок ЄС узгоджує з країнами «Великої сімки», які ініціювали цінове обмеження. Очікується, що G7 випустить офіційну заяву до кінця цього тижня.