Зеленський розкритикував рішення Євросоюзу та G7 про граничну ціну на російську нафту

Президент Володимир Зеленський невдоволений граничною ціною ЄС і країн «Великої сімки» на російську нафту.
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
«Не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу — все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачено», — заявив президент.
За його словами, ціна $60 за барель замість $30 дасть російському бюджету близько $100 мільярдів за рік.
«Ці гроші підуть не тільки на війну і на подальше спонсорство росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію саме тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень», — додав президент.
- 3 грудня ЄС офіційно встановив граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Це стосується нафти, яка транспортується морем. Рішення набуде чинності 5 грудня.
- Країни G7 також погодились на граничну ціну на рівні $60 за барель.