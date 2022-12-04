Замість ядерної угоди США зосередяться на тому, щоб завадити поставкам зброї з Ірану до росії

Сполучені Штати Америки змінили пріоритет у зовнішній політиці щодо Ірану і замість спроб відновити ядерну угоду тепер зосередяться на тому, щоб не допустити постачання іранської зброї до росії.
Про це пише Bloomberg.
«Іран не зацікавлений в ядерній угоді, і ми зосереджені на інших речах. Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати поставки зброї до росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу», — сказав спецпредставник США щодо Ірану Роберт Меллі.
Меллі додав, що Іран постійно висуває неприйнятні вимоги для відновлення ядерної угоди. США не збираються йому підігравати, тому не бачать сенсу в таких переговорах. Хоча контакти між офіційними особами Європейського Союзу та Ірану тривають і переговори формально не зупиняли, жодних реальних обговорень не було з кінця серпня, сказав Меллі.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- 7 листопада українська воєнна розвідка повідомила, що росіяни використали орієнтовно 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану приблизно тисячу балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.