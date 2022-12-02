Міненергетики: За недотримання графіків відключень світла відповідатимуть керівники обленерго

Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Голова відомства Герман Галущенко зазначив, що минулого тижня кількість скарг щодо недотримання графіків та несправедливості в черговості відключень зросла вдвічі. Найбільше скарг надходить з Києва, Київської області, Полтави та Львова. За словами міністра, таке невдоволення обґрунтоване.

«При відключенні електроенергії обленерго має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність», — зазначив він.