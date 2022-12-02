«Наближаємось до планових відключень». Київ збільшив ліміти на споживання електроенергії

Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії — столиця поступово наближається до планових відключень.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Водночас частіше стали виникати аварії в енергосистемі. За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, цьому є кілька причин:

Містяни починають вмикати в розетки все, щойно подається світло, й автоматику вибиває від перепадів напруги.

Погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами, що створюють неабияке навантаження на мережу.

«Ми просимо киян, не вмикайте відразу всі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень», — заявили в КМВА.