Премʼєр наказав зрівняти графіки відключень, щоб не було критичної різниці між споживачами

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри дефіцит електроенергії в системі не має бути такого, щоб світло вимикали на 20—30 годин.

За його словами, електроенергію потрібно розподіляти між населенням таким чином, щоб вона була хоча б пʼять-шість годин на добу.

«Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті у 30% у системі, витратах у мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення у кожній області залишається 50—60% для покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5—6 годин на день», — сказав Шмигаль.

Він також попередив, що енергетична криза в Україні закінчиться нескоро, тому зима буде надскладною.

«Жодних ілюзій не маємо: російські терористи продовжать обстрілювати інфраструктуру України. Їхня мета — заморозити Україну», — сказав премʼєр.